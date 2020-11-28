جسر المقطع.. بوابة الحضارة

لا تقتصر أهميته على كونه مدخلاً رئيساً لأبوظبي، فجسر المقطع شاهد حي يروي فصولاً من تاريخ الإمارة، وبوابة مهمة انطلقت منها العاصمة إلى آفاق الحضارة والحداثة والبناء والتطوير، ويجسد نهاية لمرحلة صعبة كان السفر خلالها مغامرة يكتنفها العناء والمشقة.

(تصوير: عادل النعيمي)