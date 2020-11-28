أزياء جاكرتا

تصميمات عصرية، وألوان صريحة، ميزت أزياء أسبوع الموضة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتألق العارضون والعارضات في باقة متنوعة من ملابس الشباب والفتيات، تناسب مختلف الأذواق، واختار منظمو الأسبوع أن يكون افتراضياً هذا العام، وأن تُنقل فعالياته عبر الإنترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا.

(أ ف ب)