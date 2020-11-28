100 مليون كمامة تنعش مبيعات «فان لاك»

دوسلدورف (د ب أ)

مع التحول السريع لإنتاج الكمامات، حققت شركة صناعة الأزياء الألمانية «فان لاك» وثبة هائلة في المبيعات خلال تفشي جائحة كورونا.

وقال رئيس الشركة، كريستيان فون دانيلز: «في السنة الحالية، ستتضاعف المبيعات على الأقل بفضل بيع أكثر من 100 مليون كمامة و12 مليون معطف وقائي».

وأضاف: «علامتنا تشهد رواجاً غير مسبوق.. ونرى ذلك في متجرنا عبر الإنترنت، وفي أكتوبر الماضي وحده، كانت المبيعات أعلى بنسبة 80 % مقارنة بالعام السابق».

وتنتج الشركة حوالي 15 مليون كمامة من القماش شهرياً، يتم بيعها بعد ذلك في 30 ألف منفذ، من اليونان إلى البرتغال.