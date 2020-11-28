إنفاق «بلاك فراي داي» في أميركا 6.2 مليون دولار كل دقيقة

نيويورك (أ ف ب)

تهافت الأميركيون على عروض الشراء المغرية التي أتاحها يوم التنزيلات «بلاك فرايدي»، وأنفقوا قسماً من الأموال التي ادّخروها منذ الربيع نتيجة لتضاؤل فرص السفر أو الخروج من المنزل بسبب جائحة كورونا.

وكشف إحصاء أجرته شركة المعلوماتية «أدوبي ديجيتال إنسايتس» أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا حوالي 6.2 ملايين دولار في الدقيقة على الإنترنت، أي أن إجمالي ما أنفقوه خلال هذا اليوم بلغ 4.5 مليار دولار.

وبهذا الرقم المذهل، يُتوقع أن يكون «بلاك فرايدي» قد حقق هذه السنة رقماً قياسياً جديداً، بزيادة تتراوح ما بين 20 و29 % عن العام الماضي.