شجرة الكريسماس تخفف آثار «الإغلاق»

بعد قرار الحكومة الفرنسية، بتخفيف إجراءات الإغلاق، وإعادة فتح جميع المتاجر «غير الضرورية»، استقبلت محال باريس الكبرى زبائنها بشجرة عيد الميلاد، وتنافست المحال في إضافة لمسات جمالية للأشجار، وتفننت في تزيينها لإدخال البهجة على نفوس الرواد، ومساعدتهم في التخلص من ضغوط جائحة «كورونا» وتبعات فترة الإغلاق.

ولم يمنع الحرص على إسعاد العملاء، المتاجر من تطبيق التدابير الوقائية التي فرضتها السلطات المختصة للحد من انتشار الفيروس.

(أ ف ب)