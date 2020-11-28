إطلاق برنامج المطبخ الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، «برنامج المطبخ الإماراتي»، المبادرة الجديدة التي تهدف إلى دعم تقديم الأطباق الإماراتية التقليدية في جميع فنادق العاصمة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، وسيتم إدراجها على الموقع الرسمي للبرنامج:

www.EmiratiCuisine.ae.

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة عدد الأطباق الإماراتية التي يتم تقديمها في الفنادق، من خلال سلسلة من الحوافز والدورات التدريبية والعروض الترويجية، سعياً إلى تعريف نزلاء هذه الفنادق بالمطبخ الإماراتي.

وتتيح الدائرة أمام جميع الفنادق فرصة المشاركة في البرنامج، عبر إدراج عدد من الأطباق الإماراتية على قوائمها.

ومن المقرر أن يستهدف البرنامج في عامه الأول، الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم، على أن يضم المزيد من الفئات خلال السنوات التالية.

وسوف تقوم الدائرة بالإشراف على تدريب طهاة الفنادق من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التدريبية الافتراضية، من إعداد وتقديم الشيف الإماراتية الشهيرة خلود عتيق، لضمان توافق الأطباق المقدمة مع معايير وجودة المطبخ الإماراتي.

هوية ثقافية

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «الطعام جزء لا يتجزأ من كل ثقافة، فهو يتجاوز الكلمات ليروي قصة أمة ويعبّر عن هويتها الثقافية.. وقد استوحينا برنامج المطبخ الإماراتي انطلاقاً من رغبة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، منح الزوار فرصة مميزة لاختبار عراقة الثقافة الإماراتية وحسن ضيافتها، من خلال أطباقها التقليدية الأصيلة».

وأوضح أن المبادرة جزء من التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بتعزيز الثقافة الإماراتية لا سيما بالتزامن مع الجدول المزدحم لاحتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وأضاف: «قمنا بالتواصل مع عدد كبير من شركائنا في القطاع الفندقي ولمسنا استجابة لافتة وحماسة عالية لتزويد الزوار بتجارب إماراتية فريدة.. فقد أعرب حوالي 50 طاهياً من مختلف فنادق الإمارة عن اهتمامهم بالبرنامج، ورغبتهم بانخراط فرقهم في الدورات التدريبية».

تدريب

ويقدم برنامج المطبخ الإماراتي مجموعة من المبادرات والعروض الترويجية عبر «الإنترنت» لتعريف الجمهور في جميع أنحاء العالم على أصالة المطبخ الإماراتي، حيث تضم أولى مبادرات البرنامج سلسلة حصرية من مقاطع الفيديو التدريبية لتعليم الطهي عبر «الإنترنت»، من إعداد وتقديم الشيف الإماراتية خلود عتيق، والتي من شأنها تدريب الطهاة في الفنادق المشاركة على كيفية طهي أطباقهم الإماراتية في مطابخهم.

وأعربت الشيف خلود عتيق عن سعادتها بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ولكونها جزءاً من برنامج المطبخ الإماراتي، مؤكدة أنّ ما يمّيز البرنامج هو المنصة الافتراضية التي يمكنها من خلالها تدريب الطهاة مع الالتزام بتدابير التباعد الجسدي.

وأشارت إلى أنها ستستضيف الدورات التدريبية من مطبخها الخاص، وستكون على اتصال مباشر مع جميع الطهاة لإرشادهم، والرد على استفساراتهم كافة.