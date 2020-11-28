خالد حاتم.. مصور الأبطال

خولة علي (دبي)

يحمل المصور الفوتوغرافي خالد حاتم المنتسب لنادي دبي لأصحاب الهمم، كاميرته متشبثاً بها، وموجهاً عدسته ليسجل بها انتصارات وإنجازات اللاعبين أقرانه من أصحاب الهمم في البطولات المحلية والعالمية لألعاب القوى، حيث استحق لقب مصور الأبطال.

خالد ابن السبعة عشر ربيعاً، والتصوير بالنسبة له عالمه، الذي يشغل وقت فراغه بعد الدراسة، باحثاً عن المزيد من علوم وتقنية التصوير في نادي دبي لأصحاب الهمم، وفي قسم «الميديا» بالتحديد، فمنه انطلق إلى تصوير أحداث رياضية عالمية، وبعد محاولات في التصوير والبحث عن زوايا ولقطات مثالية، حيث استطاع حاتم أن يتألق في تصوير الألعاب الرياضية.

رؤية

وقال خالد حاتم: التصوير من الهوايات الجميلة، التي ما إن يلتقط الفرد أولى صوره، حتى يجد نفسه أسيراً لها، فهي جاءت لتكشف عن عمق إحساس الفنان، وفكره ورؤيته في المنظر أو الزاوية التي يقوم التقاطها، ليراها في مخيلته، قبل أن تسجل في ذاكرة عدسته، نسترجع بها أسعد اللحظات وأجملها، وقد شغفت بالتصوير منذ ثلاث سنوات، عندما كنت أتردد على نادي دبي لأصحاب الهمم، وبالرغم من تنوع الأنشطة والبرامج الرياضية وغيرها، التي يمكن أن يكتسبها الملتحق بالنادي، فكان التصوير هو العالم الذي بدأت أشكل فيه رؤيتي للجمال من حولي، من خلال الكاميرا التي أثرت فضولي، ووجدت نفسي أبحث عن مفاتيحها لألتقط أجمل الصور بها.

البداية

وأضاف: وجدت في نادي دبي لأصحاب الهمم المنصة، التي انطلقت منها من خلال تصوير الفعاليات البرامج والبطولات الرياضية التي تقام في النادي، فكان تصوير تلك الأحداث بداية لتعلم مهارة التصوير واكتساب خبرة فيها، لم يكن الأمر سهلاً في البداية، ولكن بالممارسة والفرصة التي منحت لي من قسم «الميديا»، وأيضاً رغبتي أن أكون عند ثقة الجميع، أمر جعلني لا أتهاون في مسألة التقاط صور نوعية، بطريقة احترافية، تتطلب الصبر والتركيز والثقة بالنفس، والاستمرار في ممارسة الهواية، حتى يطورها الفرد ويصقلها بشكل جيد، مشيراً إلى الفرصة التي منحت إياه من قبل نادي دبي لأصحاب الهمم لصقل موهبته، ودعم مدير النادي ماجد العصيمي، ووالده الذي منحه طاقة قوية للاستمرار ومواصلة النجاح.

الظروف

وبعيداً عن الصالات والأندية الرياضية، يميل خالد إلى تصوير الطبيعة، بحثاً عن مشاهد تجتمع فيها مكونات الحياة الساحرة، عبر أجمل الصور وأروعها، موضحاً: من أصعب الأمور على أي فنان أو صاحب هواية، عدم قدرته على مزاولة هوايته أو نشاطه، وهذا ما أحسست به فترة «كوفيد - 19» والعزل المنزلي، فلم أستطع وقتها الخروج لممارسة التصوير، إلا أن الفنان يحاول جاهداً أن لا يتوقف عن هوايته، وأن ينطلق بها متغلباً على الظروف من حوله، من خلال البحث والاطلاع وقراءة الكتب المتعلقة بالهواية.

ويؤكد: إعاقتي الحركية، لم تكن يوماً سبباً لما حققته أو وصلت إليه من نجاح، فلو كل إنسان لديه إعاقة، وأخذها سبباً لن ننجح أو نتقدم أبداً في حياتنا، فلا يمكن الربط بين الإعاقة وبين النجاح، إنما هي رغبة وطموح إنسان، بغض النظر عن إعاقته الجسدية.