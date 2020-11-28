5 أسرار للعناية بالشعر على الطريقة الكورية

ترجمة: عزة يوسف

بجانب العناية بالبشرة الكورية، هناك العناية بالشعر لدى الكوريات، إلا أن هناك الكثير من الأسرار المتعلقة بهذا الصدد، التي كشف عنها تقرير صحي بأحد المواقع الصحية:

الزيوت

الزيت عامل شائع في طرق الجمال الكورية لعلاج الشعر الهايش والجاف، ضعيه على أطراف شعرك وليس على فروة الرأس، لأنه قد يؤدي إلى انسداد البصيلات، التي تشبه مسام بشرتك.

الترطيب

ابحثي عن علاجات توفر الترطيب لشعرك مثل زبدة الشعر المرطبة ببذور اليقطين العضوية أو زيت الأرغان الذي يجدد الشعر المعالج كيميائياً، حيث إنها تساعده على استعادة النعومة.

العناية الأسبوعية

تؤمن الكوريات بالعناية بشعرهن بشكل منتظم، حيث يضعن أقنعة الشعر مرة في الأسبوع. ومن الأفضل ترك القناع لمدة 10- 15 دقيقة للسماح لشعرك بامتصاص كل الفوائد الصحية والتغذية منه بشكل صحيح.

تقشير الفروة

لا يقتصر التقشير على البشرة فحسب، بل يجب تقشير فروة الرأس أيضاً للتخلص من السموم بانتظام، ويمكن إجراؤه بسهولة في صالون التجميل أو المنزل للتخلص من القشرة أو الزيوت الزائدة التي عادة ما تؤدي لتكسر وتقصف الشعر.

المياه الغازية

تُقوم الكوريات بغسل الشعر بالمياه الغازية، حيث يساعد في التقشير اللطيف وتنقية وتنظيف فروة الرأس أيضاً. ويعتقد أن الماء الفوار في المياه الغازية يتغلغل إلى جذور الشعر ويزيل الخلايا الميتة، مما يؤدي إلى تنظيف فروة الرأس.