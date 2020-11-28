مسلسل أميركي مستمر منذ 47 عاماً يبلغ حلقته الرقم 12000



يتجاوز مسلسل «ذي يونغ أند ذي ريستلس» الأميركي في الأول من ديسمبر عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000، علماً أنه أصلاً أحد المسلسلات التلفزيونية الأطول استمراراً.

وأفادت محطة «سي بي إس» الأميركية التي تعرض «ذي يونغ أند ذي ريستلس» بأن هذا المسلسل الذي «كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين، يصل يوم الثلاثاء (...) إلى الحلقة رقم 12000».

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة «ذي يونغ أند ذي ريستلس» باللغة الإنجليزية.

وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات.

ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

ولحظت «سي بي إس» في المناسبة أسبوعاً «خاصاً» ستكون باكورته الاثنين، ويشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة.



