الاحتجاج من معسكر معلق

في إطار احتجاجهم على تمديد الطريق السريع «A49»، الذي يمر بالقرب من مقاطعة دانينرود في ألمانيا، نصب دعاة حماية البيئة معسكراً مغلقاً على الأشجار في غابة شتاتالندورف، وعلقوا لافتات حول بيوت صغيرة فوق الأشجار تندد بالمشروع الذي قالوا إنه ينطوي على تبعات بيئية خطيرة، وكتب النشطاء على إحدى اللوحات: «من يقودنا بسرعة جنونية إلى كارثة مناخية؟»

(رويترز)