«كرسي هنري» بـ 4.6 مليون دولار

سيدني (رويترز)

حققت لوحة للفنان الأسترالي الشهير بريت وايتلي 4.6 مليون دولار أميركي في مزاد بسيدني، وهو رقم قياسي جديد يعكس أن الاستثمار في الفن أصبح له جاذبية وسط الغموض المرافق لجائحة كورونا.

كان الفنان باع هذه اللوحة، التي تصنف «تصويراً يتسم بالفوضوية»، آخر مرة للمحامي كليف إيفات في منتصف السبعينيات يعكس السعر القياسي الذي حققته اللوحة وضعاً تحولت فيه السلع الفاخرة أو سلع الرفاهية إلى مجال آمن للإنفاق بالنسبة لمن يملكون المال، بعد أن أصبح السفر والتواصل الاجتماعي بعيداً عن المتناول إلى حد كبير.