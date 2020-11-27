جماليات المجسمات المضيئة

تستهوي المجسمات المضيئة والعروض البصرية رواد مهرجان الشيخ زايد، ويحرص الحضور من مختلف الأعمار والثقافات على التقاط الصور إلى جوارها، وتوثيق جمالياتها بهواتفهم، ويرجع هذا التفاعل الواضح إلى دقة تصميم وتنفيذ هذه الأعمال الفنية، وتوظيف التقنية لإكسابها المزيد من الجاذبية والألق.

(تصوير: عادل النعيمي)