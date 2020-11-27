عودة 14 نجماً في دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تعيد المسلسلات التلفزيونية التي بدأ تصويرها مؤخراً، أو يجري التحضير لها، لتعرض خلال رمضان المقبل، 14 من كبار النجوم والنجمات إلى الشاشة الصغيرة للمنافسة الرمضانية بعد غياب بين عامين وخمسة أعوام، إلى جانب عدد من المؤلفين والمخرجين، عبر مجموعة من الأعمال الجديدة والقصص المختلفة، في نصوص تختلف عن الأعمال التي قدموها سابقاً.

عودة الفخراني

يأتي في مقدمة النجوم العائدين يحيى الفخراني الذي يعود بمسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي يقدم شخصية جديدة ويشاركه بطولته أنوشكا وشيرين وأحمد خالد صالح وكريم عفيفي وتأليف عبدالرحيم كمال.

وقال شادي الفخراني الذي يتولى إخراج العمل إن غياب والده عن الدراما الرمضانية منذ قدم «بالحجم العائلي» عام 2018، كان بسبب عدم عثوره على النص المناسب، خصوصاً وأنه يحرص على تقديم أعمال هادفة، مشيراً إلى أنه يعود هو الآخر من خلال المسلسل بعد غياب منذ أخرج «ونوس» عام 2016، ومن قبله «دهشة» و«الخواجة عبدالقادر»، وقام ببطولتها والده.

منى زكي

وتعود منى زكي الغائبة منذ شاركت عام 2016 في «أفراح القبة» من خلال مسلسل «تقاطع طرق»، أمام محمد ممدوح وسيد رجب ومحمد فراج وعائشة بن أحمد وتأليف، وإخراج تامر محسن، والذي قال إن العمل كان مقرراً عرضه في رمضان الماضي، ولكن توقف تصويره بسبب جائحة «كورونا»، وتدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

عز وهند

ويشهد مسلسل «هجمة مرتدة» عودة كل من أحمد عز وهند صبري، ويشاركهما البطولة هشام سليم وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وكانت آخر مشاركة رمضانية لهند عام 2017 من خلال مسلسل «حلاوة الدنيا» مع ظافر العابدين، في حين قدم عز عام 2018 مسلسل «أبو عمر المصري».

وقال عز إنه لا يخطط للتواجد بشكل سنوي خلال رمضان، لأن ما يهمه قيمة العمل والهدف منه ومدى رضاه عنه، وهو ما وجده في «هجمة مرتدة»، والذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية من ملف المخابرات المصرية، تجسد دوراً بطولياً لرجالها، ويؤدي فيه شخصية شاب يعمل في العراق لفترة طويلة، ثم يعود إلى مصر، لتبدأ مرحلة تدريبه على مهمة استخباراتية يكلف بها.

كريم ومكي

ويتكرر الأمر نفسه مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي اللذين يعودان من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، حيث غاب كريم منذ قدم الجزء الأول من «الزيبق» عام 2017، وتأجل تقديم الجزء الثاني لأسباب إنتاجية.

أما مكي فغاب منذ قدم مسلسل «خلصانة بشياكة» عام 2017، ويشاركهما بطولة «الاختيار 2» خالد النبوي وإياد نصار ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويتناول المسلسل فصلاً جديداً من بطولات الجيش المصري.

طارق لطفي

ويعيد مسلسل «القاهرة كابول» طارق لطفي بعد غياب منذ قدم «بين عالمين» عام 2017، ويتناول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخصوصاً مصر في الفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في المنطقة.

ويشارك في بطولته خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

يوسف وإمام

ويعود عمرو يوسف الغائب منذ قدم «طايع» عام 2018، من خلال مسلسل «أحمس» مع سوسن بدر وماجد المصري وأمينة خليل وإخراج حسين المنباوي.

أما محمد عادل إمام الذي قدم في رمضان قبل الماضي «هوجان»، فيعود من خلال مسلسل «الملك» من إخراج شيرين عادل.

سعد وشعبان

ويعيد مسلسل «عش الدبابير» كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان إلى الدراما، حيث غاب شعبان منذ قدم في رمضان قبل الماضي «أبو جبل»، كما غاب سعد بعدما قدم في العام نفسه مسلسل «بركة».

السقا

ورغم ظهور أحمد السقا في رمضان الماضي كضيف شرف بمشهدين في مسلسلي «الاختيار» مع أمير كرارة، و«سكر زيادة» مع نادية الجندي ونبيلة عبيد، فإنه يعود في رمضان المقبل ببطولة «نسل الأغراب» مع أمير كرارة ومي عمر ونرمين الفقي.

ليلى وهاني

تخوض ليلى علوي المنافسة الرمضانية بعد غياب منذ قدمت «هي ودافنشي» مع خالد الصاوي عام 2016، حيث تشارك في بطولة مسلسل «بين السما والأرض» أمام هاني سلامة الذي يعود هو الآخر منذ قدم في رمضان قبل الماضي «قمر هادي».

ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق وأكرم حسني ونبيل الحلفاوي، عن قصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد جمال العدل.