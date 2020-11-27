ألعاب الفيديو.. وسيلة للتواصل

القاهرة (الاتحاد)

قال رجل الأعمال الأميركي ومتخصص تجارة ألعاب الفيديو لشركة «مايكروسوفت» فيل سبنسر، إن ألعاب الفيديو ساعدت الناس على البقاء على تواصل وسط جائحة فيروس كورونا.

وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «Gaming» في مايكروسوفت بتأثير ألعاب الفيديو خلال الأزمة الصحية، مشيرًا إلى أنها لعبت دوراً مهماً خلال الأشهر الأخيرة.

وقال إنه نظراً للمستويات القياسية التي تشهدها الفترة الحالية من المشاركة في ألعاب الفيديو، يعني ذلك أن المزيد من الأشخاص يلعبون كل يوم عبر الإنترنت ويتواصلون مع الأصدقاء والعائلة.

ونقل موقع «Female First»، عن سبنسر قوله إن ألعاب الفيديو أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الشعبية خلال الفترة التي قضاها في هذه الصناعة.

وأضاف أنه هناك ثلاثة مليارات منهم يمارسون ألعاب الفيديو، وما يقرب من نصف العالم يلعب ألعاب الفيديو على الأجهزة.

وقال سبنسر إنه عندما بدأ عمله منذ أكثر من 20 عاماً لم يكن الأمر كذلك، ولم يكن هناك هذا الإقبال على ألعاب الفيديو، إلا أنها أصبحت مهمة لاسيما في مثل تلك الأوقات الصعبة.