الشوكولاتة.. علاج للسكري

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكدت ندى زهير الأديب مديرة إدارة التغذية المجتمعية - مستشفى توام، شركة صحة، أبوظبي، أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للمصابين بالسكري، بشرط أن تكون خالية من الإضافات، على عكس الاعتقاد بأن تناول الشوكولاتة يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.

وقالت: «أثبتت الدراسات على وجود رابطة بين مرض السكري النوع الثاني والكاكاو من ناحية قدرة الفلافونويد على تقليل الإجهاد الأكسيدي السبب الرئيسي في مقاومة الأنسولين، مؤكدة أهمية الاعتدال في تناول الشوكولاتة الداكنة بالنسبة لمريض السكري من النوع 2، ووفقاً لدراسة نُشرت في 2017 من مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، فإن مركبات فلافانول الموجودة في الكاكاو تعزز قدرة بعض الخلايا على إفراز هرمون الأنسولين الذي يدير جلوكوز الدم، وتشير دراسات أخرى إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد مرضى السكري، في تجربة عشوائية مضبوطة نُشرت في 2015 في ARYA Atherosclerosis، وجد الباحثون خلالها أن المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لمدة 8 أسابيع، شهدوا تحسناً في المؤشرات الصحية، مثل: صيام سكر الدم ومستويات A1C، في حين أن المشاركين من النوع 2 السكري الذين أكلوا الشوكولا البيضاء لم يحدث ذلك».

تحسن متواضع

وأضافت: المصابون بداء السكري معرضون لخطر مضاعف للإصابة بأمراض القلب، فوفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجدت دراسة نُشرت في أغسطس 2015 في مجلة علم الأدوية الوعائية أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة عالية الفلافانول شهدوا تحسناً متواضعاً في وظائف القلب والأوعية الدموية.

فوائد صحية

وأشارت إلى أن الكمية المعتدلة من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على عدة فوائد صحية، حيث تخفض نسبة السكر في الدم، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، وبالنسبة للذين يعانون مرض السكري ولا يعانون مشاكل في الوزن، قد يكون تناول الشوكولاتة مناسباً قبل ممارسة الرياضة.