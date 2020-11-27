أشياء ينبغي أن تعرفها

كتاب «أشياء ينبغي أن تعرفها.. قائمة غير كاملة لأشياء مثيرة للاهتمام في الغالب» يُعد تطويراً لفكرة البودكاست الناجح والشهير، «أشياء ينبغي أن تعرفها»، الذي يعدّه ويقدّمه جو كلارك وتشاك براينت. وبدأ كلارك وبراينت ذلك البودكاست في عام 2008 لأنهما كانا يشعران بالفضول إزاء كل شيء. وكما اتضح لاحقاً، فإنهما لم يكونا الشخصين الوحيدين اللذين يشعران بالفضول، وهو ما يفسر النجاح الواسع الذي لقيه البودكاست الذي ينتجانه، والذي يكشفان فيه العناصر الغريبة أو المذهلة أو المبهجة أو غير المتوقعة لتشكيلة واسعة من المواضيع. والآن، قرر المؤلفان نقل الأسئلة من قبيل «كيف»؟ و«لماذا»؟ من الصيغة الصوتية إلى الصيغة المكتوبة. وكل موضوع معزز بجداول ورسوم بيانية وأشرطة جانبية وحواشي تتضمن كثيراً من الإفادة.

المؤلفان: جوش كلارك وتشاك براينت

الناشر: فلاتايرن بوكس

تاريخ النشر: نوفمبر 2020