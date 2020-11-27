كارلوس غصن.. «وقت الحقيقة»

في 30 ديسمبر 2019، أصبح كارلوس غصن الهارب الأشهر على كوكب الأرض عندما اكتشف العالمُ كلُّه، في عناوين نشرات الأخبار والصفحات الأولى للجرائد، أن المدير السابق لتحالف رونو-نيسان-ميتسوبيشي نجح في الفرار من اليابان، حيث كان موضوعاً رهن الحراسة، بعد أن قضى 130 يوماً في سجن كوسوجي على ذمة التحقيق، وذلك عقب عملية توقيف مفاجئة في 19 نوفمبر 2018، ليجد نفسه قد تحول بين عشية وضحاها من مدير ورجل أعمال نجم يُنسب له الفضل في تحسين مبيعات المجموعة التي يشرف عليها وإنقاذها من الإفلاس، إلى شخصية منبوذة متهمة بالفساد والاختلاس والتبذير.

وفي كتاب «وقت الحقيقة»، يدافع غصن عن براءته ويقدّم للرأي العام الدولي روايته الخاصة للأحداث بمعية الصحافي فيليب ريي، المراسل السابق لوكالة الأنباء الفرنسية في اليابان.

المؤلف: كارلوس غصن وفيليب ريي

الناشر: غراسي

تاريخ النشر: نوفمبر