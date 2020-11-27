شتاء.. حار جداً

أحمد مراد (القاهرة)

يرتبط فصل الشتاء بالبرودة الشديدة، ويصل الأمر في بعض مناطق العالم إلى حد التجمد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، ولكن هناك مناطق أخرى تتميز بشتاء حار جداً.

دلول.. بوابة ملونة

تقع منطقة بركان دلول في منخفض عفار في شمال شرق إثيوبيا، ويطلق عليها لقب «بوابة الجحيم»، نظراً لوجود البحيرات البركانية النشطة، وتخضع هذه المنطقة لأعلى متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض صيفاً وشتاءً، ويبلغ متوسط الأمطار فيها إلى أقل من 200 ملليمتر سنوياً، وتشتهر بالمياه المالحة ومتعددة الألوان من اللون الأبيض والوردي والأحمر والأصفر والأخضر والرمادي والأسود.

مالي.. حار ممطر

مالي دولة غير ساحلية تقع في غرب أفريقيا، وتزيد مساحتها على 1.240.000 كيلومتر مربع، وتتكون من ثماني مناطق وحدودها الشمالية تصل إلى عمق الصحراء الكبرى، ويمر بالمنطقة الجنوبية منها نهري النيجر والسنغال.

ويتميز مناخ مالي بوجود ثلاثة فصول، حيث يكون الطقس حاراً جافاً في الفترة من مارس حتى مايو، ويكون حاراً ممطراً في الفترة من يونيو حتى أكتوبر، ويكون جافاً في الفترة من نوفمبر إلى فبراير.

جيبوتي.. الحرارة 28.5

تقع جيبوتي على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب في منطقة القرن الأفريقي، وتطل شرقاً على البحر الأحمر وخليج عدن، وتقدر مساحتها بنحو 23.200 كيلومتر مربع، وتتمتع بمناخ استوائي، وذلك بسبب وقوعها بين خط الاستواء ومدار السرطان، فضلاً عن طبيعتها الصحراوية، ويبلغ متوسط درجات الحرارة على مدار العام 28.5 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل فصل الشتاء فيها حاراً.

سان بارتيليمي.. شواطئ دافئة

تقع جزيرة سان بارتيليمي في البحر الكاريبي، وهي تابعة لفرنسا، وتقدر مساحتها بنحو 25 كيلومتراً مربعاً، وتشتهر بالشواطئ الساحرة التي يزيد عددها على 20 شاطئاً، وتتميز بكونها وجهة سياحية خلال موسم العطلات الشتوية، حيث يسودها الدفء خلال أشهر الشتاء، ويصل معدل درجات الحرارة إلى 28.3 درجة مئوية على مدار العام.

النيجر.. حارة طوال العام

تقع النيجر في الجهة الغربية من أفريقيا، وهي لا تطل على أي بحر أو محيط، ولكن يمر بأراضيها نهر النيجر، وتبلغ مساحتها حوالي 1.270.000 كيلومتر مربع، وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضيها، فيما عدا الجزء الجنوبي الذي تغطيه غابات السافانا، والجزء الشمالي تغطيه الهضاب.

ويسود النيجر مناخ مداري جاف شديد الحرارة في معظم أيام السنة، لكن المناطق الشمالية أكثر حرارة وجفافاً من المناطق الجنوبية.

أروبا.. طقس مشمس

تقع جزيرة أروبا جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، وبخلاف العديد من مناطق وجزر البحر الكاريبي يسودها مناخ جاف وقاحل، وهذا المناخ جعلها تجذب السائحين الباحثين عن الدفء والطقس المشمس خلال أشهر الشتاء، ويصل معدل درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية طوال العام.

بوركينا فاسو.. جاف معتدل البرودة

تقع بوركينا فاسو في غرب أفريقيا، وتقدر مساحتها بنحو 274.200 كيلومتر مربع، وتتميز بمناخ جاف معتدل البرودة خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير، وجاف حار من مارس إلى أبريل، وحار ممطر من مايو إلى أكتوبر، ويصل معدل درجات الحرارة إلى 28.3 درجة مئوية خلال معظم أشهر السنة.

أنغويلا

تقع جزيرة أنغويلا في منطقة الكاريبي، وتبلغ مساحتها 96 كيلومتراً مربعاً، وتضم خمس بحيرات صغيرة، اثنتان منها في وسط الجزيرة الأم، وثلاث في الجنوب الغربي منها، وتنتشر نباتات الساڤانا الاستوائية في بقاع متفرقة من أراضيها، ومعظمها مسطح، ومناخها استوائي حار، ويبلغ معدل درجات الحرارة 27.7 درجة مئوية على مدار العام.

غامبيا.. مناخ مداري

تعد غامبيا واحدة من دول غرب أفريقيا، وتعتبر من أصغر الدول في القارة السمراء.

ويمتاز مناخ غامبيا بأنه مداري بشكل عام، ففي الفترة من يونيو إلى نوفمبر يكون حاراً ورطباً وممطراً، وفي شهر نوفمبر إلى مايو يكون جافاً.