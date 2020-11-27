سيد حجاب.. «ملك» التترات

محمد قناوي (القاهرة)

«ملك التترات»، «ساحر الكلمات»، «الساحر»، «صائد الكلمات»... ألقاب حصدها الشاعر المصري الراحل سيد حجاب، الذي يعد أحد أهم رواد شعر العامية، وصاحب تجربة ميزته عن غيره من الشعراء.

انحاز للبسطاء والكادحين، وأحدث طفرة نوعية في الدراما التليفزيونية، وجعل من «تترات» المسلسلات الوسيلة الأقوى تأثيراً في القلوب، فدخل كل بيت عربي من خلال مفرداته الفريدة، التي أصبحت تعادل قوة العمل الدرامي. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على عرض معظم المسلسلات الأهم في الدراما، فإنها لا تزال حاضرة في حياة المصريين من خلال جملة شهيرة، أو مشهد، أو أغنية معبرة، بكلمات عبقري وفيلسوف الكلمة. قدم حجاب عدداً كبيراً من الأغاني العاطفية والوطنية، سواء في «التترات» أو الأعمال الفنية، أو الأغاني المنفردة، وكوّن مع الملحن عمار الشريعي والمطرب علي الحجار «ثلاثياً فنياً متميزاً»، قدَّم أنجح الأعمال.

البداية والموهبة

سيد حجاب المولود في 23 سبتمبر عام 1940، بمحافظة الدقهلية، أبوه الشاعر أحمد حجاب، اكتشف أن ابنه وهو في العاشرة يجيد كتابة الشعر، فبدأ الاهتمام بموهبته وعلمه العروض.

بعد المرحلة الثانوية العامة انتقل حجاب إلى الإسكندرية للالتحاق بكلية الهندسة، وهناك تفتحت أمامه آفاق جديدة من الشعر والأدب والمسرح وواصل الكتابة مع تنمية موهبته.

وارتحل إلى القاهرة، ليدرس بقسم المناجم بجامعة القاهرة، وكانت تلك بداية تعارفه على الشعراء ونشر قصائده باللغة العربية الفصحى.

قدمه الدكتور محمد مندور للتلفزيون والصحافة معتبراً أنه أحد أهم المواهب الصاعدة في الأدب والشعر، وبعد فترة نشر حجاب قصائد بالعامية للمرة الأولى، وهنا تعرف عليه الشاعر الكبير صلاح جاهين، ليستكمل رحلته ويؤسس مرحلة جديدة هي «تترات المسلسلات»، حيث لم يكن متعارفاً عليها كثيراً.

صوت الصيادين

في منتصف الستينيات، بدأ يضجر من وصفه شاعر المثقفين، وهو الذي عاش يحلم بأن يكون صوت الصيادين البسطاء في قريته، حيث البيئة التي خرج منها، وهنا كانت بداية جديدة، وكتب أغنية «يا طير يا طاير»، ولحنها الموسيقار محمد فوزي.

أبنائي الأعزاء شكراً

يُعد مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً» عام 1979، من أوائل الأعمال الدرامية التي التقى فيها حجاب والشريعي.

بوابة الحلواني

بصوت الحجار المتميز وألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات حجاب، يحكي تتر «بوابة الحلواني» عام 1992 فترة مهمة في تاريخ مصر، يقول:

اللي بنى بنى مصر كان في الأصل حلواني

وعشان كده مصر يا ولاد.. مصر يا ولاد حلوة الحلوات

وادي وبوادي وبحور وقصور ومواني توحيد

وفكر وصلاة تراتيل غنا وابتهالات

المصراوية

قدم الثلاثي حجاب والحجار والشريعي «تتر» مسلسل «المصراوية» بجزئيه:

بسم الله خلق الخلق شامي ومغربي

‬ابن البلد وابن العرب الأجنبي

يا شمس هدي ومدي وغربي

‬ونبدي القول بالصلاة على النبي ‬

الأيام

قدم حجاب مع الحجار والشريعي «تتر» مسلسل «الأيام» عن حياة عميد الأدب العربي طه حسين، تقول كلماته:

أيام ورا أيام

لا الجرح يهدا ولا الرجا بينام

ماشي في طريج الشوج

ماشي وجلبي مطرح ما أخطي

يبدر الأحلام

أرابيسك

غنى المطرب حسن فؤاد من كلمات سيد حجاب، ولحن الموسيقار عمار الشريعي، عام 1994 (تتر) «أرابيسك» المسلسل الذي حقق شهرة كبيرة.

الشهد والدموع

كتب حجاب وشدا الحجار بلحن الشريعي تتر مسلسل «الشهد والدموع» عام 1983، الذي ما زالت كلماته باقية:

تحت نفس الشمس وفوق نفس التراب

كلنا بنجري ورا نفس السراب

كلنا من أم واحدة.. أب واحد.. دم واحد

بس حاسِّين باغتراب

هوانم جاردن سيتي

تعتبر هدى عمار واحدة من أكثر النجمات اللاتي أبدعن من أشعار حجاب، ومن أشهر أعمالها تتر مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، وألحان راجح داوود عام 1997 وتقول كلماته:

يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي

ورفرفي يا قلوبنا فوق اللي فات وبصي للي جاي وأنتِ بترفرفي

من الذي لا يحب فاطمة؟

كلمات الأغنية العامية التي كتبها حجاب، بصوت محمد ثروت، ألحان ميشيل المصري عام 1996، أصبحت أكثر شهرة من أحداث المسلسل نفسه:

بين ريح وأمواج متلاطمة

وأسود غطيس

واصفر رنان

مين اللي ميحبش فاطمة

ليالي الحلمية

في عام 1987جسد صوت محمد الحلو حالة مرتبطة بمسلسل ليالي الحلمية بمقدمة الشجن والحنين إلى مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ مصر، يقول:

منين بييجى الشجن؟.. من اختلاف الزمن

ومنين بييجي الهوى؟.. من ائتلاف الهوى

ومنين بييجي السواد؟.. من الطمع والعناد

ومنين بيجي الرضا؟.. من الإيمان بالقضا

الوسية

اجتمع حجاب والحلو والشريعي عام 1990 ليقدموا تتر مسلسل «الوسية»، وهو من الأعمال الأكثر روعة وعظمة في تاريخ الدراما المصرية، وتقول كلماته:

مين اللي قال الدنيا دي وسية

فيها عبيد مناكيد وفيها السيد

سوانا رب الناس سواسية

لا حد فينا يزيد ولا يخس إيد

أميرة في عابدين

في مسلسل «أميرة في عابدين» راهن حجاب في عام 2000 على مطرب شاب هو «هشام عباس» وكتب له كلمات مغزولة من حروف من نور ومن ألحان الشريعي:

ياللي تقول مكتوب علينا الهوان

لا الدنيا سيرك.. ولا الزمن بهلوان

شي لله يا طاهرة.. يا رئيسة الديوان

المال والبنون

تعاون الحجار مع حجاب، وألحان ياسر عبد الرحمن في الأغنية الأشهر على الإطلاق، تتر مسلسل «المال والبنون»، تقول كلماته:

قالو زمان دنيا دنية غرورة وقلنا واللي تغره يخسر مصيره

قالوا الشيطان قادر وله ألف صورة قلنا ما يقدر ع اللي خيره لغيره

الليل وآخره

قدم حجاب بكلماته مع ألحان ياسر عبدالرحمن مقطوعة موسيقية متناغمة باللهجة الصعيدية، أضفى عليها صوت الحجار شجناً خاصاً ليخرج تتر مسلسل «الليل وآخره».

الأصدقاء

عاد حجاب للتعاون مع الموسيقار ياسر عبدالرحمن في تتر «الأصدقاء» غناء محمد قنديل:

آدى إيدى مِد إيدك جرحي جرحك عيدي عيدك

ود دافي.. نبع صافي شيء كأنه نيل موافي

العائلة

تألقت أنغام في مقدمة مسلسل «العائلة» عام 1994، وألحان الشريعي، حيث برزت الحوادث الإرهابية، وقررت الدولة مواجهتها.

أوبرا عايدة

في عام 2000 غنت عفاف راضي من كلمات الشاعر المصري الراحل سيد حجاب، وألحان الشريعي، تتر مسلسل «أوبرا عايدة»، وجاء فيه:

اسم الشهرة سيد أوبرا

فن الأوبرا هوايته الكبرى

والمهنة إنسان أفوكاتو

المحاماة والأوبرا حياته

قاسم أمين

غنت المطربة أصالة في عام 2002 تتر «قاسم أمين»، كلمات سيد حجاب، وألحان الموسيقار الشريعي:

الحق والحرية.. روح الوجود

هما جناحين النهوض والصعود

ينداسوا.. يتساوى الوجود والعدم

وان سادوا.. سدنا الدنيا.. والخير يسود