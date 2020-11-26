إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا في السويد

أعلن القصر الملكي في السويد، الخميس، إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.

وأضاف القصر، في بيان، أن الأمير (41 عاماً) وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاماً) يعانيان من أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.

وكارل فيليب هو الرابع في ترتيب ولاية العرش، وتزوج الأميرة صوفيا هيلكفيست عام 2015. ولديهما طفلان، وقد دخلا أيضاً في عزل صحي.

وبدأ طبيب العائلة الملكية جهوداً لتتبع سلسلة العدوى.

وخضع لفحص كورونا كل من الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، وولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، الخميس.

وجاءت نتيجة الأربعة جميعاً سلبية.

وفي وقت سابق الخميس، قالت مارجريتا تورجرين المتحدثة باسم القصر، لصحيفة «إكسبرسن»، إن العائلة الملكية اجتمعت الجمعة الماضية للمشاركة في جنازة والتر سوميرلاث، الشقيق الأكبر للملكة سيلفيا.

وتوفي سوميرلاث في 23 أكتوبر عن عمر ناهز 86 عاماً. وكان قد انتقل مؤخراً، وبشكل دائم، إلى السويد وعاش في قصر دروتنينجولم، خارج ستوكهولم.

وفي المراحل الأولى للجائحة، خضع الملك والملكة لعزل ذاتي في قصر ستينهامار، على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب ستوكهولم.

وعادا إلى العاصمة السويدية في سبتمبر الماضي.