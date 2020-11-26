واشنطن تمهل «تيك توك» أسبوعاً

واشنطن (أ ف ب)

منحت الإدارة الأميركية شركة «بايت دانس» الصينية مالكة تطبيق «تيك توك» مهلة إضافية لمدة سبعة أيام، لبيع أصولها في الولايات المتحدة إلى شركات أميركية.. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إنّ لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة «منحت «بايت دانس» تمديداً لأسبوع واحد، من 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020، لإتاحة الوقت للنظر في اقتراح منقّح تلقّته اللجنة مؤخّراً.

ويضغط البيت الأبيض على الشركة الصينية لبيع أصولها إلى شركات أميركية لتنأى بالتطبيق عن اتّهامات بالتجسّس لحساب الصين، وجهتها إليه الإدارة الأميركية.