«سيدي يا سيد ساداتي».. جديد الشحي ودودو

تامر عبد الحميد (دبي)

في تعاون فني ثقافي بين الإمارات وإسرائيل، يسجل كل من الفنانين الإماراتي محمد الشحي، والإسرائيلي من أصول عراقية دودو تاسا في «استوديو الوطن» بدبي، الأغنية المحلية «سيدي يا سيد ساداتي» للفنان الراحل جابر جاسم، بتوزيع جديد ورؤية موسيقية للملحن محمد الأحمد، والتي سيتم عرضها للمرة الأولى «عن بُعد» في حفل توزيع جائزة (American Abroad Awards) في أميركا، يوم 10 ديسمبر المقبل، والتي تكرم القادة البارزين الذين يمثل عملهم في السينما والتلفزيون قوة في تثقيف الجماهير حول القضايا العالمية الملحة.

عمل فني مميز

يأتي هذا التعاون الفني بين الشحي ودودو لتوطيد العلاقات المتبادلة بين الدولتين في مجالات عدة، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، وجاء تنفيذها بدعم كل من وزارة الثقافة والشباب ووزارة الثقافة الإسرائيلية، وعن هذا التعاون قال محمد الشحي: أشكر وزارة الثقافة والشباب على ترشيحي لصناعة عمل فني مميز مع الفنان الإسرائيلي دودو، وتمثيل دولتي الحبيبة في هذا المحفل العالمي، لإيصال الفن المحلي للعالم كله، وهو ما أعتبره فخراً وشرفاً لي.

وتابع: تهدف الأغنية المحدثة والتي تم توزيعها بشكل مختلف، وهي الأغنية الإماراتية الشهيرة «سيدي يا سيد ساداتي» من روائع الراحل جابر جاسم، إلى دمج الثقافات بين الدولتين، خصوصاً أن دودو يؤدي كلمات الأغنية باللهجة المحلية، ورغم صعوبة الأمر، إلا أنه اجتهد وتدرب عليها وأداها بشكل صحيح ومحترف.

وأكد الشحي أن كل فناني الإمارات سباقون في رفع اسم الإمارات عالياً في أي عمل أو محفل فني، خصوصاً أن الإمارات وطن التسامح والعطاء والخير.

روائع التراث

ومن جهته عبر دودو تاسا، عن سعادته الكبيرة لوجوده في الإمارات، ودبي بالتحديد التي يزورها للمرة الأولى، والتي وصفها بـ«نيويورك العرب»، وقال: بمجرد أن علمت بفكرة تنفيذ أغنية إماراتية إسرائيلية من روائع التراث الإماراتي، وافقت وتحمست من دون تردد، وخصوصاً أن هذه الأعمال تسهم في تبادل الخبرات والثقافات بين فناني البلدين، لافتاً إلى أنه كان من دواعي سروره أن يلتقي بالفنان محمد الشحي، الذي شعر معه براحة بالغة في التعامل والغناء، ولاسيما أنه ساعده كثيراً على إتقان اللهجة المحلية خلال أدائه للأغنية.

وأوضح دودو أنه باعتباره حفيد المطرب العراقي داوود الكويتي، فهو يعرف الكثير عن الثقافات والموسيقا العربية، كما أن لديه معرفة ببعض الفنانين الإماراتيين المشهورين أمثال حسين الجسمي وبلقيس، متمنياً في المستقبل أن يكون هناك المزيد من التعاونات بين البلدين في المجال الفني، وخصوصاً أنه متحمس للمشاركة في حفلات ومهرجانات وأغاني «دويتو» أخرى مع فنانين آخرين.