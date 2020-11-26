«الوجه الآخر» على شاشة «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عن بدء عرض الدراما المصرية «الوجه الآخر» على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADTV، من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساءً، وتدور القصة حول شخصية سارة المتزوجة من حازم رجل الأعمال المشهور، واللذان يحاولان الإنجاب منذ خمس سنوات دون النجاح في ذلك، حيث تبدأ القصة بانتقال أبيها سعيد إلى العناية المشددة، والذي يفصح عن سر لابنته سارة كان يخفيه عن الجميع، ألا وهو زواجه بسامية ابنه مراقب الدوام، عندما كان موظفاً في شركة الكهرباء، والتي أنجب منها فرح، حيث تهرّب سعيد من الموضوع، واختفى بشكل كامل عندما علم بأن سامية حامل.

وعند وفاة سعيد، تقوم سارة بتنفيذ وصية والدها، وهي البحث عن فرح وإعطائها نصيبها من التركة الضخمة التي تركها سعيد، حيث عملت سارة خلال هذه الفترة بالسر وفقاً لتعليمات والدها، وبعد عدة محاولات تعثر سارة على فرح في الإسكندرية فهي تعاني اضطرابات نفسية.

ويشارك في هذا العمل الذي يمتد على 45 حلقة، نخبة من النجوم من بينهم ماجد المصري، ونسرين طافش، ومادلين طبر، وندى موسى، وأحمد سعيد، وعبدالغني محمد علي، وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج سميح النقاش، ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة «AVOD» على تطبيق «ADTV» المتوفر على متجري «آبل» و«جوجل بلاي»، الذي يتيح متابعة قنوات «أبوظبي» و«الإمارات» و«دراما»، إلى جانب خدمة البث على «أندرويد تي في» «وآبل تي في».