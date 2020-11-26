موموا: اليوجا أصعب شيء في حياتي

القاهرة (الاتحاد)

اعترف الممثل الأميركي جايسون موموا بأن تحدي اللياقة البدنية الأصعب له يتمثل في اليوجا، بعد أن حاولت زوجته ليزا بونيت إقناعه بممارستها.. وقال: حاولت تجربة اليوجا في ذلك اليوم، وكان هذا أصعب شيء فعلته في حياتي، أفضل أن أمارس تمرين القرفصاء فوق سيارة أو تسلق منحدر إلكابيتان الذي سيكون أسهل من ممارسة اليوجا لمدة ساعتين.

كما كشف النجم، البالغ 41 عاماً، أن سر لياقته البدنية يكمن في حبه للأنشطة في الهواء الطلق، بجانب وراثة الجينات الجيدة بسبب نشأته في ولاية هاواي.

ونقل موقع «Hindustan Times» عن موموا، قوله: أتسلق الصخور كثيراً، أُحب ما أشعر به عندما أكون أكون مقلوباً، لقد أحببت دائماً تسلق الأشجار عندما كنت طفلاً والتأرجح مع النسيم.

وعلى الرغم من أن جايسون تمكن من السيطرة على غالبية العروض التي شارك فيها، إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على ممارسة اليوجا.