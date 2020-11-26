حزمة برامج عبر «إذاعة الشارقة» في ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)

خصصت إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حزمة برامجية خلال شهر ديسمبر المقبل، تطرح في مضامينها مواضيع اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة تلبيّ ذائقة جميع أفراد الأسرة.

وتبث البرنامج التنموي «وصفة نفسية» من تقديم الدكتور محمد أحمد، الذي يعرّف المستمعين عند الساعة 8 مساء من كلّ يوم، على أهم المعلومات النفسيّة الخاصة بالاضطرابات والسلوكيات الشائعة ويبيّن طرق وأساليب علاجها، من خلال الاستناد على معارف ومعلومات علمية صحيحة.

وتقدّم الإذاعة الجزء الثاني من برنامجها «اسأل مستشارك العقاري»، الذي يوجّه خلاله الإعلامي إسماعيل الحمادي عند الساعة 12:45 مساءً، حزمة من النصائح والمعلومات لأفضل طرق الاستثمار، ويستعرض أهمية الاستفادة من شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعقارات.

وتأخذ الإذاعة مستمعيها في جولة نحو جماليات الطبيعة عبر برنامج «الأناقة الخضراء»، الذي يبثّ يومياً عند الساعة 10:45 صباحاً، وتصطحب فيه الإعلامية منى السويدي الجمهور، ليتعرفوا على أهم تقنيات الزراعة وخصوصيتها.

وخصصت الإذاعة جسراً إبداعياً للتواصل مع جمهورها عبر «فواصل تحفيزية» يقدمها الإعلاميان سيف الريس وعائشة الحمودي، يطرحان من خلالها جملة من المعارف التوعويّة والاجتماعيّة التي تتناول العديد من الجوانب الذاتيّة للإنسان وتعرّف بقيمة الاهتمام بالذات وضرورتها وانعكاساتها على تصرفات الفرد في المجتمع.

وتزامناً مع حلول فصل الشتاء، تبثّ الإذاعة «فواصل شتوية» يقدمها الإعلامي سعود الشيبة، يفتح من خلالها نافذة أمام المستمعين للتعرّف على أهم النصائح والتوجيهات خاصة لمرتادي الصحراء ومنتزهاتها، ويشرح لهم ضرورة الالتزام والاستعداد الجيد قبل تنظيم رحلاتهم، وأهمية أن تتوافر مختلف شروط الوقاية والسلامة.