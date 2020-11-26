التاي تشي.. وتعزيز الصفاء الذهني

كشف باحثون أن الأشخاص الذين يمارسون التاي تشي «Tai chi» على المدى الطويل لديهم مستويات ضغط دم أفضل من غير الممارسين، حسب دراسة علمية نشرت مؤخراً في دورية «ذا أميريكان جورنال أوف ذا مديكال ساينس»..

وهو ما يجعلنا نتساءل.. ما هو التاي تشي؟

رياضة جسدية ذهنية

التاي تشي تقليد صيني قديم بدأ في الأصل كرياضة للدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والكونغ فو، ولكنه تطور إلى شكل رشيق من التمارين التي تستخدم الآن لتقليل التوتر ومجموعة متنوعة من الحالات الصحية الأخرى. وغالباً ما يوصف التاي تشي بأنه تأمل متحرك، ويعزز الصفاء الذهني من خلال سلسلة من الحركات التي يتم إجراؤها بطريقة بطيئة ومركزة ويرافقها التنفس العميق.

وحسب عيادة «مايو كلينيك»، تساعد رياضة التاي تشي في تقليل التوتر والقلق. كما أنه يساعد على زيادة المرونة الذهنية والتوازن النفسي.

كيفية الممارسة

التاي تشي، المعروف أيضاً باسم تاي تشي تشوان، هو تدريب ذاتي على ممارسة مجموعة من الحركات التأملية البطيئة لاتخاذ وضعيات جسدية مختلفة، مع الانتقال من كل وضعية إلى التالي دون توقف، مما يضمن أن جسمك في حركة مستمرة مع التركيز على التنفس العميق.

وهناك أساليب مختلفة لممارسة التاي تشي، وثمة اختلافات داخل كل نوع، ولكنها جميعاً تشترك في الفكرة العامة. ويمكنك مطالعة الفيديوهات والمواقع على الإنترنت لمشاهدة هذه الحركات بالتفصيل.

فوائد

حسب موقع «مايو كلينيك»، فإن التاي تشي قد يساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب، وتحسين المزاج، وزيادة الطاقة والقدرة على التحمل، وتحسين المرونة والتوازن وخفة الحركة، وتحسين الأداء العضلي.. وأن هناك بعض الأدلة القليلة التي قد تشير إلى أن تاي تشي قد تساعد أيضاً في تحسين نوعية النوم، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين آلام المفاصل، وتحسين بعض أعراض قصور القلب الاحتقاني، وتحسين التوازن الجسدي لكبار السن وتحسين الصحة العامة.. مع ملاحظة أن هذه الفوائد لا تتحقق بالممارسة مرة أو اثنتين، بل بالمواظبة لعدة شهور.

مميزات

يتميز التاي تشي عن باقي أنواع الحركات التأملية، بأنه يتضمن الحركة ولا يتطلب لياقة عالية، ولا يسبب إجهاداً أو ضغطاً على العضلات والمفاصل، مما يجعله آمناً بشكل عام لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. ونظراً لأنه ليس تدريباً عنيفاً أو مرهقاً، فقد يكون مناسباً بشكل خاص لكبار السن أو الذين لا يمارسون الرياضة. وهي رياضة آمنة بشكل عام، ولكن النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل أو آلام الظهر أو الكسور أو هشاشة العظام الشديدة أو الفتق، عليهم استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تجربة تاي تشي، فقد يوصى بتعديل أو تجنب بعض الأوضاع.