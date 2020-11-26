د. شريف عرفة يكتب: طربوش الكفاءة الذاتية!

من ركائز الصحة النفسية اعتقاد المرء أنه كفء، وقادر على تحقيق ما يصبو لإنجازه..

ومن ركائزها أيضاً إدراك حدود القدرات الذاتية والتصالح مع ذلك.. فكيف نحقق التوازن بين الشعور بالجدارة والقصور في الوقت نفسه؟

الكفاءة الذاتية شرط أساسي للإنجاز كما يؤكد ألبرت باندورا رائد نظريات التعلم.. فمن يرى في نفسه العجز عن أداء مهمة ما، سيتقاعس عن أدائها.. وإن اضطر لذلك فإنه لن يبذل الكثير من الجهد ولن يثابر، لأنه حدد النتيجة سلفاً.. الاعتقاد في قدرتك على إنجاز شيء هو الخطوة الأولى لإنجازه!

لكن على صعيد آخر، المبالغة في الثقة في النفس قد لا تكون أمراً مفيداً دائماً.. في دراسة عالمية نشرت في «تريندز إن إنترناشونال ماثيماتيكس آند ساينس ستادي» وجدوا أن الطلاب الأميركيين يتمتعون بثقة في قدراتهم الحسابية، أكبر مما يتمتع به نظراؤهم في هونج كونج، رغم أن أداء طلاب هونج كونج الفعلي كان أفضل!

قد يرى الشخص في نفسه ما ليس فيه، ويستشعر كفاءة لا يتمتع بها فعلياً.. كالشخص قبيح الصوت، الذي يصر على الغناء كلما قابلك.. أو الذي يجيد كتابة الأشعار الرديئة ويصر على إلقائها على مسامعك... أو من لا يجيد الرسم أو التصميم ويتحدث عن اضطهاد المجتمع الفني لعبقريته وعدم إتاحة الفرصة له.. هؤلاء أناس معتدُّون بأنفسهم حقاً ويشعرون بكفاءة ذاتية عالية، إلى درجة أعمتهم عن رؤية الصورة الصحيحة..

ولذلك ينبغي عقلنة الكفاءة ذاتية عن طريق الاحتكام للواقع وتقييم المخرجات.. أن ترى نتيجة مجهودك، أهي جيدة؟ أتحظى بالإطراء أو تحقق مكسباً أو أي دليل موضوعي آخر، يؤكد أنك تسير في الطريق الصحيح؟

كما يجب للكفاءة الذاتية أن تكون مفهوماً ديناميكياً، أي أن تشعر بأنك كفء لا في صفة جامدة ثابتة، بل في مهارة تطوير هذه الصفة وتحسينها باستمرار.. فلا يكون معنى الفشل انعدام الكفاءة بل مجرد مردود سلبي، أو بيانات ينبغي فك شفرتها للتعلم منها واكتساب خبرات مفيدة لإعادة المحاولة بعد تعلم الدرس.. الكفاءة الذاتية الصحية هي القدرة على التطور المستمر.. كي لا تصبح كمن يصر على زرع الورود في تربة غير صالحة ويشكو من كونها كذلك.. أو كصانع الطرابيش المنزعج من تخلي الناس عن ارتدائها!

باختصار:

الشعور بالكفاءة الذاتية أمر مفيد، ولكنه ليس تسليماً بأنك إنسان جامد لا تتطور، بل اعتقاد بكفاءتك في تطوير ما لديك لتصبح أفضل باستمرار.