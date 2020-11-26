العود.. «أمير الآلات»

سعيد ياسين (القاهرة)

- من أقدم الآلات الموسيقية الشرقية، ازدهر في العصور الوسطى، ووصل إلى أوروبا عن طريق شمال أفريقيا.

- أطلق عليه العديد من الألقاب، منها «ملك» أو «سلطان» أو «سيّد» الموسيقى، و«أمير الآلات»، وهو آلة إلهام لكل الآلات الموسيقية.

- العود آلة وترية يعزف عليها بواسطة الريشة، ويتكون من خمسة أوتار مزدوجة ويمكن ربط وتر سادس إليه.

- أبدع العديد من الصناع في صنعه سواء في مصر أو العراق أو سوريا.

- من أشهر عازفيه فريد الأطرش ورياض السنباطي وفريد غصن ومحمد القصبجي ومنير بشير ومارسيل خليفة ونصير شمة.

- شغل اهتمام الكثير من الفلاسفة العرب، ومنهم اسحق الكندي، والفارابي، وبن سينا، واسحق الموصلي، وزرياب.

- من مدارس العزف عليه: المصرية، والبغدادية، والسورية، والمغربية، والتركية.

- من أنواعه «الكبير» للأصوات القوية، و«المتوسط» للناعمة، و«الصغير» للأصوات الحادة من المغنيات.