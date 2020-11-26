حديقة الفراشات.. تثقيف وترفيه للصغار والكبار

خولة علي (دبي)

تبهرنا الفراشات بألوانها المتناغمة على أجنحتها الواسعة، التي تحملها بكل رشاقة ورقة من زهرة إلى أخرى، لترسم لوحة فنية بديعة تنال إعجاب الصغار والكبار من زوار حديقة الفراشات في دبي، ويستلهم الفنانون من ألوانها أفكار أعمالهم، وينظم الشعراء أبيات الحب والجمال في وصفها، كما تكررت كلمة فراشة في الكتب والروايات.

التصميم

وقال المهندس عبدالناصر رحال مؤسس حديقة الفراشات: تعتبر الحديقة أكبر حديقة مغطاة للفراشات في العالم، فهي ممتدة على مساحة 8000 متر مربع، ومصممة على شكل قبب، تتكون من 10 قبب متصلة بعضها ببعض على شكل دائري، وهذه القبب تم تصميمها وتنفيذها بشكل خاص لتحافظ على درجة الحرارة والإضاءة ودرجة الرطوبة اللازمة لحياة الفراشات، وبما يتناسب في الوقت ذاته مع الزوار.

وأضاف: بشكل عام، يجد الزوار متعة كبيرة جداً في شعورهم بتحليق الفراشات وطيرانها حولهم وبلمسها بالطريقة الصحيحة، ووقوفها على أجسامهم كالرأس والكتف واليدين، وهذه الميزة والتفاعل بين الزوار والفراشات لا يمكن أن تجدها في حدائق أخرى للفراشات في العالم. ووزعت في الحديقة أزهار على شكل فراشة في وسط القباب، وتزدان أيضاً بزهور ثلاثية الأبعاد وأزهار ملونة، وبعض المجسمات الفنية التي تعطي جمالية في المكان.

وهناك زيارات دورية من الجهات المعنية في دبي للفحص والتأكد من تطبيق الإجراءات المتبعة، ومدى التزام الزائرين بالتعليمات وإجراءات السلامة بعد افتتاح الموسم السابع لحديقة الفراشات في دبي، بداية نوفمبر الجاري.

36 نوعاً

وتضم الحديقة من الفراشات 36 نوعاً معتمداً من وزارة البيئة والتغير المناخي، وتختلف الكميات والأنواع طبقاً للموسم والحالة الجوية في البلد المصدر، ولذا فأنواع وكميات الفراشات لا تتوفر في كل الأوقات، وعادة ما يتم جلب الفراشات واستيرادها، كيرقات وشرانق، من عدة دول مختلفة في أنحاء العالم «دول شرق آسيا - أفريقيا - أميركا الجنوبية - أميركا الشمالية». ومن أكبر أنواع الفراشات ATLAS ATTACUS ويتم استيراده من الفلبين وتايلاند.

ومن الفراشات الفريدة والمميزة، أيضاً PELEIDES MORPHO الزرقاء والميتاليك ويتم استيرادها من كوستاريكا وكولومبيا، وهي من أكثر الفراشات تميزاً في جمالها وألوانها ونشاطها وتفاعلها مع الزوار.

كما يحظى الزائر أيضاً بعدد من العروض العلمية للفراشات وعرض أفلام تعليمية عن دورة حياة الفراشات، كما ينال الأطفال نصيباً كبيراً من المعرفة، وذلك من خلال وجود قسم تعليمي للأطفال يحتوي على الجداريات والكتيبات، بالإضافة إلى شرح من الكوادر المتخصصين في هذا المجال، لإعطائهم كافة المعلومات عن الفراشات.

محطات

وتتوزع الشاشات الإلكترونية، في محطات واسعة من الحديقة، حيث تقدم برامج تثقيفية تشرح دورة حياة الفراشات، معلومات عنها وكيف يتم تكاثرها، وكيف تخرج من الشرنقة، وخلافه.

لوحات فسيفسائية

لا يمكن أن يتواجد الزائر في هذه الحديقة دون أن يتوقف عند محطة المتحف الذي يضم العديد من الجداريات التي تم صُنعها من عشرات الآلاف من الفراشات المحنطة من كافة الأنواع والألوان، والتي تم تحنيطها بشكل علمي وجمالي وفني بأشكال محددة لتعطي رسائل مُعينة.

وتوجد فيه أيضاً بعض التشكيلات الفنية الفريدة من نوعها والتي استخدمت فيها بعض أجزاء الفراشات المحنطة لتشكيل لوحات فسيفسائية غاية في الجمال، بالإضافة إلى اللوحات التي تحتوى على المادة العلمية والتثقيفية عن الفراشات مثل النوع والجنس والعائلة، كمادة علمية أيضاً لم يخلُ منه المتحف.