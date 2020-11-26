أطعمة تحمي من ألزهايمر

ترجمة: عزة يوسف

ذكر موقع «Today» أن من المهم للغاية معرفة الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ بالنسبة للنساء على وجه الخصوص. وقالت ليزا موسكوني، عالمة الأعصاب وأخصائية التغذية: إنه من المفيد للنساء إجراء فحص للدماغ، إلا أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير يومي حقيقي. وأوصت ليزا بالحصول على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الدماغ من الطعام، وليس حبوب المكملات والفيتامينات التي لا تعمل مثل النظام الغذائي الشامل. ونصحت بالتركيز على الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مضادة للأكسدة، حيث تظهر الدراسات أن تلك الفيتامينات مهمة للحفاظ على مستويات طاقة الدماغ لدى النساء.