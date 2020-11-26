«مرج البحرين».. أول مدينة مصرية على البحر المتوسط

مرتضى البريري (أبوظبي)

تعد منطقة اللسان بمدينة رأس البر المصرية من أهم المناطق المميزة، حيث تقع عند التقاء البحر المتوسط بنهر النيل.. وينطبق قوله تعالى على موقعها: (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ) 19 و20 سورة الرحمن، وقد زار المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي مدينة رأس البر، التي كانت تسمى «اللسان»، وسماها «مرج البحرين»، بعدما نظر إلى خريطة مصر، حيث وجد أن رأس البر هي أول مدينة تطل على البحر المتوسط من ناحية مصر، على هيئة تجعلها رأساً للبر في البحر.

وتشتهر المدينة بأنها مدينة سياحية بالكامل، تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها الزوار المؤقتون والسكان الدائمون من شواطئ ممتدة وأسواق ومحلات تجارية وفنادق ومركز للمؤتمرات ومسارح وصالة عرض للصوت والضوء تحكي تاريخ المدينة ومدارس ومستشفيات وطرق ممهدة ووحدات سكنية وفلل منها الفخم ومنها البسيط، وجميعها على طراز الريف الإنجليزي يسمونها العشش ولا يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق لتأجيرها للمصطافين. وكانت مياه البحر قديماً تغرق العشش في الشتاء، فتم بناء حاجز للأمواج، ثم رصيف إسمنتي لمنع خروج الأمواج المتلاطمة على ساحل المدينة وتسببها في تآكل واحد من أول المصايف في مصر.

واللسان ممشى سياحي وملتقى زوار الصيف، ويفضله كثيرون من أهل دمياط في الشتاء، حيث تكون المدينة قد فرغت من الزحام بانصراف المصطافين إلى بلادهم، فيقبلون عليه خاصة خلال النهار للتمتع بالمشهد، فتجدد بينهم أحاديث الذكريات وهم يشاهدون مراكب الصيد الصغيرة قرب المكان. ويمتد طرف النظر لمشاهدات السفن العملاقة وهي تقترب من الدخول إلى ميناء دمياط القريب من المنطقة من جهة البحر، وعلى الرغم من تعدد زياراتهم للمكان واعتيادهم على مشاهدة، إلا أنهم لا يفوتون فرصة التقاط وتوثيق اللحظة في أثناء غروب الشمس، وبعدها يغادر بعضهم المكان قبل اشتداد برودة الأجواء، ويبقى آخرون على الرغم من غزارة الأمطار.

وتشهد المدينة الكثير من مراحل التطوير ويعد امتلاك وحدة سكنية أو فيلا حلماً وهدفاً للكثيرين، لأن المدينة مفتوحة أمام زوارها وتصلح للحياة طوال العام، ولذا تحولت إلى منطقة جذب سياحي إقليمية بطابع محلي، مع الحفاظ على القيم الجغرافية والدينية، حيث يوثق النصب التذكاري على اللسان انتهاء رحلة نهر النيل من المنبع في منطقة البحيرات العظمى وسط أفريقيا، إلى المصب بإجمالي طول النهر 6650 كم.