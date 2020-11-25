«صائدو الفيروسات».. وثائقي على شاشة «ناشيونال جيوغرافيك»

أبوظبي (الاتحاد)

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، العرض الأول للوثائقي الجديد «صائدو الفيروسات»، اليوم الخميس في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

يأتي حرص القناة بعرض هذا الوثائقي المميز، تزامناً مع زيادة رقعة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتداعياته في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى إنتاج فيلم وثائقي يستعرض تعقب فريق من المختصين مصادر نشوء الأوبئة والفيروسات الفتاكة، لتجنب موجات أخرى مقبلة، من الفيروسات الخطرة التي باتت تهدد البشرية وكوكب الأرض.

يتصدر شخصيات الوثائقي «صائدو الفيروسات»، كلاً من كريستوفر غولدن عالم الأوبئة والبيئة، وجيمس لونجمان مراسل قناة ABC الإخبارية بالولايات المتحدة في رحلة استثنائية ومشوقة لإبراز دور وجهود العلماء والمختصين الذين لا يزالون يكافحون في مهام عاجلة للقضاء على فيروس «كورونا»، وتعزيز توفير لقاحات آمنة ومحصنة للجميع من الجائحات والأمراض المستعصية، لا سيما مع تزايد حالات الإصابات بالمرض والوفيات الناجمة في جميع أنحاء العالم.

ويخوض «صائدو الفيروسات»، مع فريق المحاربين مغامراتهم الشجاعة في مناطق محفوفة بالمخاطر من بينها الولايات المتحدة وليبيريا وتايلاند وتركيا، ويتميز الوثائقي باستعراض المواقف البطولية التي قام بها بعض العلماء في سبيل رصد وتصيّد أوكار ومنابع الفيروسات التي تفتك بالبشرية، ومن بينهم المستكشف وعالم الأوبئة جيم ديزموند، وهو دكتور بيطري للحيوانات البرية ومؤسس منظمة حماية وإنقاذ قردة الشمبانزي غير الربحية في ليبيريا، والبروفيسورة كيندرا فيلبس العالمة الميدانية لدى تحالف «إيكو هيلث» غير الربحي.