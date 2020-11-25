«الشارقة السينمائي للأطفال» يبحث مستقبل السينما الخليجية

الشارقة (الاتحاد)

يناقش مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التابع لمؤسسة (فنّ) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، واقع السينما الخليجية ومستقبلها، في ظل الخيارات التكنولوجية الحديثة ومنصات البثّ الحيّ المتعددة، خلال حلقة نقاشية افتراضية عبر منصة «زووم»، وذلك يوم السبت المقبل.

تستضيف الحلقة النقاشية فريق عمل الفيلم السعودي الروائي الطويل «شمس المعارف»، للتحدث عن تجربتهم ومشاركة أفكارهم ورؤيتهم حول الوضع الراهن للسينما الخليجية، بمشاركة كلّ من المؤلف والمنتج صهيب قُدس، والناقد السينمائي السعودي براء عالم، وهما من الشخصيات الرئيسة في الفيلم.

كما تستضيف الحلقة النقاشية الفنان الكوميدي إسماعيل الحسن، الذي يشارك بدور رئيسي في العمل، ومغني موسيقى «الراب» والممثل أحمد الصدام، حيث يسلطون الضوء على دور صنّاع الأفلام الشباب في إيجاد أنماط سينمائية جديدة، وأثر فيلم «شمس المعارف» في تغيير نظرة الشباب للسينما الخليجية التقليدية وغيرها.

الفيلم يُعرض عبر منصة «نتفليكس»، وتدور أحداثه في قالب كوميدي جاذب، حول تأثير شبكة الإنترنت على الشباب، من خلال الأثر الذي أحدثه الفضاء الافتراضي على شاب يدعى حسام، الشغوف بصناعة المحتوى، إضافة إلى تقديم نماذج من الشباب الذين تغيّرت حياتهم بسبب الإنترنت.