«العين الثقافي».. ورش تراثية وشعبية وفنية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من الفعاليات وورش العمل الافتراضية ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بمركز القطارة للفنون وقصر المويجعي بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس (كوفيد-19)، ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات التراثية والشعبية والفنية والثقافية التي تناسب الأعمار كافة.

قال عمر سالم الكعبي، مدير متاحف العين: «نواصل جهودنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لإثراء المشهد الثقافي من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للوصول إلى الفعاليات الفنية عبر الإنترنت والحفاظ على التواصل مع التابعين والمهتمين بالمشهد الثقافي من خلال برنامج العين الثقافي، حيث عدنا لنقدم للجمهور ورش العمل التي اعتادوا عليها لنسلط الضوء على الإرث الذي تركه لنا الأجداد من تراث معنوي وحرف وصناعات تقليدية، من خلال برنامج ثقافي وأنشطة متنوعة من منازلهم عبر الفضاء الافتراضي».

ويستضيف قصر المويجعي ورشة عمل «عدسة عبر التاريخ»، الذي يتضمن ورش عمل عن أساسيات التصوير وأهمية تصوير المواقع التاريخية والأثرية بجودة عالية، وورشة عمل «الخنجر الإماراتي»، في حين ينظم مركز القطارة للفنون سلسلة من ورش العمل الفنية والدورات التخصصية لكافة أفراد العائلة، ضمن مبادراته لتقديم فرص جذّابة لمحبي الفنون وإشراكهم في المشهد الفني والإبداعي في الدولة.

كما يستضيف المركز دورة «مقدمة للغناء»، والتي تتيح للمشاركين تعلم المكونات الأساسية الخمسة للغناء، وهي النبرة الصوتية، التنفس، الإيقاع، مخارج الصوت، وطبقات الصوت.

إضافة إلى دورة «درس البيانو» التي تتيح للمشاركين من جميع الأعمار تعلّم العزف على آلة البيانو عبر الإنترنت، فضلاً عن ورشة عمل «تقنيات الرسم بالألوان الزيتية»، وورشة عمل «الديكوباج»، وغيرها.