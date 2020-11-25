«لحم غزال».. يجمع سلامة وغادة

سعيد ياسين (القاهرة)

استقر المنتج صادق الصباح على الفنان شريف سلامة للمشاركة في بطولة مسلسل «لحم غزال» أمام غادة عبدالرازق.

يعود سلامة للتعاون مع غادة بعد غياب 14 عاماً، حيث شارك معها في مسلسل «محمود المصري» عام 2004.

ويشارك في بطولة «لحم غزال» عمرو عبدالجليل ومحمد عادل وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق والإثارة.

ويُعرض لسلامة في «القاهرة السينمائي الـ 42، (من 2 - 10 ديسمبر المقبل) فيلم «عمار» في عرض عالمي أول، من بطولة إيمان العاصي وإخراج محمود كامل.