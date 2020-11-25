اليابان تحارب كورونا بكمامات «ألماس»

طوكيو (رويترز)

بدأت سلسلة «ماسك.كوم»، التابعة لشركة «كوكس» اليابانية، بيع أقنعة مصنوعة يدوياً ومرصعة بالأحجار الكريمة، بهدف إدخال البهجة على الجماهير، وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي أصابها الكساد بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتُرصع كمامة الألماس بجحر حجمه 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، ويبلغ ثمن الواحدة منها مليون ين، بينما يزدان قناع اللؤلؤ بحوالي 330 من لآلئ أكويا اليابانية.

وقالت أزوسا كاجيتاكا التي تعمل في متجر الشركة: «معنويات الجميع منخفضة بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة».