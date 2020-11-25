العشاق أكثر إبداعاً

لندن (د ب أ)

توصلت مجموعة بحثية من جامعة شانشي نورمال الصينية، إلى أن أداء الثنائيات المرتبطة عاطفياً يكون أفضل في المهام الإبداعية مقارنة بالثنائيات البشرية المقترنة بشكل عشوائي.. وأجرت المجموعة مؤخراً دراسة لاستكشاف تأثير عمل العشاق معاً على معدل أدائهم، وكشفت الدراسة التي نشرها موقع «مديكال إكسبريس»، أن العشاق يتعاونون بشكل أفضل من الغرباء في المهام المشتركة.. وقال الباحث هايجون دوان المشرف على الدراسة: إن النتائج التي توصلوا إليها فتحت الباب لفهم التأثير المتبادل بين العلاقات الرومانسية والإبداع الفردي، ومدى قدرة الارتباط العاطفي على تحقيق التكيف مع الحياة.