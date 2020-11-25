الهند تحظر 43 تطبيقاً صينياً إضافياً

نيودلهي (أ ف ب)

حظرت الهند 43 تطبيقاً صينياً إضافياً للأجهزة المحمولة، من بينها تطبيقات تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا».. واعتبرت نيودلهي التطبيقات المحظورة «تهديداً لسيادتها وسلامة أراضيها».

وكانت الهند قد حظرت 215 تطبيقاً صينياً خلال الشهور الأخيرة، بينها «تيك توك» و«وي تشات» ولعبة «كلاش أوف كينغز»، من سوقها الداخلية الواسعة، بدواعي حماية الأمن القومي وصون البيانات.

ومن بين التطبيقات التي حظرتها الهند هذه المرة «علي بابا» و«علي إكسبرس» وخدمة التوصيل «لالاموف»، وتطبيقات أخرى للتعارف والبثّ المباشر.