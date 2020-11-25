بيونسيه تسبق دوا وتايلور إلى جوائز «جرامي»

نيويورك (أ ف ب)

تصدّرت ملكة البوب الأميركية بيونسيه السباق على جوائز «جرامي»، بعد أن حصدت 9 ترشيحات لهذه الجوائز الموسيقية الأميركية الأشهر التي تُمنح نهاية يناير المقبل.

وتقدّمت بيونسيه على مغنّيتي البوب البريطانية دوا ليبا والأميركية تايلور سويفت، إضافة إلى مغني الراب رودي ريتش صاحب أغنية «ذي بوكس» الناجحة.

ونال كلّ من المطربين الثلاثة 6 ترشيحات خلال حفل افتراضي بالكامل نظّمته الأكاديمية الأميركية للموسيقى للإعلان عن المرشّحين.

وبيونسيه البالغة 39 عاماً، التي تتصدّر قائمة الفنانات الأكثر نيلاً لـ«جرامي»، مرشحة هذه السنة للفوز بجائزتي «أغنية العام» و«تسجيل العام» عن ألبومها «بلاك بارايد» الذي صدر في يونيو الماضي.