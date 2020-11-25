«شرطة أبوظبي».. ثقافة مرورية وتطبيقات ذكية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي، مستعرضة أهم الخدمات والابتكارات الذكية للجمهور، كما قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها التراثية والوطنية وسط إعجاب الزوار، وعرضت مديرية المرور والدوريات فيديوهات للتوعية حول السلامة المرورية والقيادة الآمنة في الضباب وترك مسافة أمان كافية، والتعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي. كما عرضت مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية خدماتها عبر التطبيقات الذكية المصممة بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين، وتعرف الجمهور إلى الخدمات والمراكز ومسارات الفحص وأوقات العمل ومشروع منظومة الفحص الذكي، من خلال السيارة الذكية وخدمات السائقين ورحلة المتعامل في خدمة فتح ملف رخص قيادة ومواعيد الفحص، فيما تم عرض رخص الأطفال للتوعية.

وعرض قسم الموروث الشرطي في المهرجان سيارة الشرطة القديمة التي استخدمتها في عام 1979، وتعد أول سيارة رياضية من نوع بورش مستخدمة لديها، إضافة إلى صور قديمة تجسد مسيرة تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها، مع عرض الزي الأول لشرطة أبوظبي بالبنطلون والقميص الرملي والغترة العسلية بشعار الحلقة الدائري، والزي الثاني بالبنطلون الرملي والقميص السماوي، مع الغترة البيضاء الممتزجة باللون الأسود وبشعار الظبي، وهو ما يعرف بزي فوج زايد الأول، كما شارك عدد من أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» بمساعدة الجمهور وإرشادهم عند الدخول والخروج.

وشاركت فرق دعم أمن الفعاليات والدوريات المرورية والإسعاف (CBRN)، والإنقاذ والدفاع المدني والمهام الخاصة بتأمين موقع المهرجان، وتعزيز سلامة المشاركين.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها من خلال مشاركتها في الدورات المختلفة للمهرجان، ببناء علاقة إيجابية مع زوار المهرجان باختلاف شرائحهم، وتزويدهم بمعلومات وإرشادات حول السلامة العامة والثقافة المرورية.