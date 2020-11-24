«الفك المفترس» في متحف الأوسكار

لوس انجليس (أ ف ب)

يتصدر مجسّم، بطول 8 أمتار، لسمكة القرش التي روّعت السباحين في فيلم «الفك المفترس» قبل نحو نصف قرن، معروضات المتحف المنتظر لجوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، والمقرر افتتاحه في 30 أبريل 2021.. وقام فنيو المتحف بتعليق «القرش بروس»، على ارتفاع تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من المتحف، وهذا المجسّم المصنوع من الألياف الزجاجية، هو آخر نسخة أعدّت للوحش البحري بهدف تصوير الفيلم الشهير الذي يعود إلى عام 1975، ويتجاوز عرض فكّيه متراً ونصف متر، وقد تم إدخاله المتحف من النافذة باستخدام رافعة، بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.