كورونا حول العالم

غداء داخل كبسولة

زوجان يتناولان الغداء في مطعم «هاند» الفرنسي، من داخل كبسولتين زجاجيتين، تغطيان الجزء العلوي من الجسم، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

(أ ف ب)

كمامات الملفوف

أم فلسطينية تداعب أطفالها، وتصنع لهم كمامات من أوراق الملفوف والكروم أثناء طهي الطعام، وشهدت فلسطين خلال الأيام الأخيرة معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس، تجاوزت 1500 حالة في اليوم الواحد.

(أ ف ب)

الفيروس يضرب «برقوق»

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه المغربي أيمن برقوق بفيروس كورونا.

وقال النادي عبر «تويتر»: «شكا اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من صداع أمس الأول، وكإجراء احترازي خضع لفحص «كوفيد -19»، وجاءت نتيجة الفحص إيجابية، ويخضع برقوق الآن للعزل، وسيغيب عن مباراة يونيون برلين».

(د ب أ)

مطعم يمنع التحدث عن كورونا

يمنع مطعم صغير في روما مرتاديه من التحدّث عن كورونا، والهدف كما شرحته المالكة «كريستينا ماتيولي» توفّير أجواء صافية للزبائن، وعدم إزعاجهم بأحاديث الأعراض وأرقام الإصابات، والتبعات النفسية والاقتصادية. وعلقت كريستينا لافتة تقترح فيها أفكاراً بديلة يمكن التحدث فيها، منها حياة المشاهير والتاريخ .

(أ ف ب)