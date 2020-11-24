سرقة «رسومات» داروين

لندن (أ ف ب)

طلبت جامعة كامبريدج، في نداء موجه للعامة، المساعدة في العثور على «دفتري ملاحظات» يعودان إلى العالم البريطاني تشارلز داروين، تعتقد أنهما سرقا من مكتبتها، وأشارت الجامعة إلى أن أحدهما يحتوي على رسومات العالِم التخطيطية لـ «شجرة الحياة»، وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

وأعلنت مكتبة الجامعة على موقعها الإلكتروني أن أمناءها «خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخها، إلى أن الدفترين المفقودين منذ يناير 2001، من المحتمل أن يكونا مسروقين»

وأضافت شرطة كامبريدجشاير الدفترين اللذين تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الإسترليني إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.