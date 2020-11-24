جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني الـ49

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن احتفائها باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تنظيمها لسلسلة من الفعاليات المتميزة في مختلف أركانها.

إذ يكتسي ياس مول بألوان علم دولة الإمارات من الداخل والخارج، ويتيح لزواره زوايا خاصة للتصوير عبر «انستغرام» وغرف رقمية في مختلف أنحاء المركز التجاري، والتي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات، وأبطالها، والخمسين عاماً المقبلة.

كما سيتم إضاءة فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا بألوان علم الدولة، أيضاً سيتمكن عشاق السرعة من الاستمتاع بخصومات على الكارتينج في حلبة مرسى ياس، والتي تتيح لزوارها ممن يرتدون ألوان علم الإمارات الاستمتاع بجولتين كارتينج بسعر جولة واحدة.

وتعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

كما تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة، هي «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، وكذلك «كلايم أبوظبي» المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس.