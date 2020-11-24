«تحقيق أمنية».. عقد من النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية بـ«عقد من النجاح» في الذكرى العاشرة على انطلاقة رحلتها في العطاء الإنساني في نوفمبر عام 2010، والتي شهدت تحقيق أمنيات آلاف الأطفال داخل وخارج الدولة، جنباً إلى جنب مع مجموعة كبيرة من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون التي تنسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها الإنسانية النبيلة.

«تحقيق أمنية»، هي مؤسسة غير ربحية مكرسة لتحقيق أماني الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم بشكل عام، ومرخصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي، وتهتم بتحقيق أمنية كل طفل يعاني من مرض يهدد حياته، وقد نجحت في تحقيق أكثر من 4.624 أمنية لأطفال مرضى حتى الآن سواء من المواطنين أو المقيمين.