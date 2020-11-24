«التنفس».. وسيلة لتحسين مزاج النجمات

القاهرة (الاتحاد)

يتبنى النجوم والمشاهير اتجاهاً جديداً للرفاهية، ومنهم المذيعة الإنجليزية فيرن كوتون والممثلة ناعومي هاريس والنجمة الأميركية كيت هدسون، حيث يزعمن بأن الاهتمام بكيفية التنفس يمكن أن تغير صحتنا.

وقالت فيرن: إن طريقة التنفس تغير قواعد اللعبة، وأنها كانت تزور مدرباً مختصاً لتدريبها على أداء التنفس وقد استفادت منه كثيراً، حيث يمكن للتنفس الجيد أن يحسن الحالة المزاجية، ويقلل من التوتر ويعزز الطاقة، فضلاً عن المساعدة في المشكلات الصحية مثل الربو وتوقف التنفس أثناء النوم، وأهم شيء أنه يمكنك ممارسته في أي مكان دون تكلفة.

ويقول خبير التنفس والمؤلف تيم آيفز: إن ممارسة تقنيات التنفس عن طريق الانتباه إلى أنفاسك، عادة ممتازة يجب الانتظام عليها لعيش حياة أفضل.

ويُمكن ممارسة التنفس الواعي عن طريق الجلوس في وضع مريح وإغماض عينيك، وفكر في طريقة تنفسك دون أن تغير أي شيء، ولاحظ: هل تتنفس من خلال أنفك أم من فمك؟ وهل التنفس سريع أم بطيء؟ وهل تأخذ أنفاساً عميقة أم ضحلة؟

وأضاف تيم أنه بعد أن تُصبح على دراية بتنفسك، يحين الوقت لتغيير العادات السيئة إلى جيدة، وأفضل طريقة لذلك هي وضع فمك في الوضعية الصحيحة.

فقط أرخِ وجهك وتأكد من أن لسانك على سقف فمك، ويجب أن تكون شفتاك متلاصقتين قليلاً، وأسنانك متباعدة، وعندما تكون في هذا الوضع، خذ نفساً عميقاً وانظر كيف تشعر. وأوضح أنه يمكنك التخلص من مشاعر التوتر والقلق، بالتباطؤ أثناء التنفس وأخذ أنفاس طويلة وعميقة بدلاً من القصيرة والسطحية، بما يحسن شعورك على الفور.

ونقل موقع «Mirror» عن تيك تأكيده على أنه يجب التركيز على التنفس، من خلال الأنف لأنه يساعد على وصول الأكسجين إلى عضلاتك، وفي تنقية الغبار والفيروسات والبكتيريا.