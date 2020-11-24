الإعلان عن سرقة دفتري ملاحظات ثمينين لداروين

تعرض دفترا ملاحظات يعودان إلى تشارلز داروين، مؤلف نظرية التطور، بعد أن كانا محفوظين في جامعة كامبريدج.

يحتوي أحد الدفترين على الرسم التخطيطي الذي وضعه المؤلف نفسه لـ«شجرة الحياة»، وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

وقد أطلقت الجامعة، اليوم الثلاثاء، نداءً للعثور على الدفترين المفقودين.

وأعلنت المكتبة الإنجليزية المرموقة على موقعها الإلكتروني أن أمناءها «خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى أن الدفترين اللذين تم الإبلاغ للمرة الأولى عن فقدانهما في يناير 2001، من المحتمل أن يكونا مسروقين».

وقد أُخطِرَت شرطة كامبريدجشاير وأضيف الدفتران، اللذان تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الاسترلينية، إلى قاعدة بيانات الشرطة الدولية (الإنتربول) للأعمال الفنية المسروقة.

وقالت مديرة الخدمات المكتبية جسيكا غاردنر: «يؤسفني كثيراً عدم العثور على هذين الدفترين في أي مكان رغم عمليات البحث واسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أجريت في وقت سابق من هذا العام».

ويصادف إطلاق النداء «يوم التطور»، وهو ذكرى أول إصدار لكتاب «أصل الأنواع» لعالم الطبيعة الإنجليزي في 24 نوفمبر 1859.

وأوضحت الجامعة أن دفتري الملاحظات أخرجا في سبتمبر 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال المكتبة ليتم تصويرهما.

وخلال عملية تفقّد دورية لموجودات المكتبة في يناير 2001، تبيّن أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليهما، وهو بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.

لسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفترَي الملاحظات أعيدا إلى المكان الخطأ في المكتبة التي تضم نحو عشرة ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

وأعلنت المكتبة عن عنوان إلكتروني لتلقّي أي معلومات عن الدفترين المفقودين.