إيلون ماسك يتقدم على بيل جيتس في قائمة أثرياء العالم

تقدم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على بيل جيتس مؤسس إميراطورية البرمجيات مايكروسوفت في قائمة أثرياء العالم ليحتل المركز الثاني في القائمة بثروة تبلغ 9ر127 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبفضل ارتفاع سعر سهم تيسلا أمس الاثنين بنسبة 5ر6% زادت ثروة ماسك بمقدار 2ر7 مليار دولار خلال يوم واحد لتبلغ 9ر127 مليار دولار. ومنذ بداية العام زادت قيمة ثروة ماسك 49/ عاما/ بمقدار 3ر100 مليار دولار.

يذكر أن مؤشر بلومبرج للمليارديرات يراقب حركة أثرياء العالم يوميا، حيث يتم تحديد ثروة كل شخص على أساس القيمة السوقية لمحفظة الأسهم والاستثمارات التي يمتلكها.

يحتل رأس القائمة جيف بيزو مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية أمازون بثروة تقدر بحوالي 182 مليار دولار.

ويحتل بيل جيتس المركز الثالث في القائمة حاليا بثروة تبلغ 7ر127 مليار دولار.