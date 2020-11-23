«مرشدات الشارقة».. مهارات حياتية وإبداعية للمنتسبات

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، سلسلة من ورش العمل الافتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات خلال شهر نوفمبر الجاري، استهدفت تعزيز قدراتهنّ الإبداعية وتزويدهن بعدد من المهارات الحياتية العملية التي تساعدهن على بناء شخصياتهنّ واكتشاف مواهبهنّ، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الجسدي.

تمحورت ورش العمل حول تنسيق الزهور والحياكة اليدوية، فضلاً عن المهارات المالية والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ومبادرة صفات زايد التي سوف تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالمفوضية، كما قامت الفتيات بجولة افتراضية في متحف اللوفر - أبوظبي ومرافقه المختلفة، وتسلمن في ختام كل ورشة شارات الفن أو الرياضة أو الثقافة أو المهارات الاجتماعية، تقديراً لمشاركتهن.

وتعلمت المرشدات (11-14 عاماً) في ورشة «فن صناعة الصابون»، كيفية صناعته وتعرفن على مكوناته الأساسية، وابتكار خلطات فريدة بأنفسهن.

واستهدفت ورشة «اختبري لياقتك»، برعاية مركز كولاج للمواهب، التابع لنادي سيدات الشارقة، تعليم الزهرات (7-10 عاماً) عدداً من تمارين اللياقة البدنية التي يمكن ممارستها يومياً في المنزل، عبر برنامج «ويب إكس» الإلكتروني، كما ناقشت الورشة أهمية اتباع نظام غذائي صحي في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، ودوره في الحفاظ على جودة الحياة.

وفي ورشة «الحياكة باليد»، تعرفت المرشدات المتقدمات (15-18 عاماً) على فن حياكة البطانيات يدوياً، واطلعن على أسرار جمال أقمشة وخيوط الصوف وأنواعها وكيفية ابتكار تصاميم فريدة وتنفيذها.

وأتاحت ورشة «تنسيق الأزهار الاصطناعية»، الفرصة للمرشدات المتقدمات لتعلم أساسيات فن تنسيق الزهور، وتطوير وتحسين مهارات الفتيات الحركية.

وتعرفت المرشدات المتقدمات خلال ورشة بعنوان «المهارات المالية» على عدد من المفاهيم المالية مثل الادخار والائتمان والقرض والأسواق المالية، واطلعن على أهمية اكتساب عادات مالية سليمة والاعتماد على الذات.

وعبر تطبيق «زووم» تم تنظيم جولة افتراضية في أنحاء متحف اللوفر في أبوظبي، زارت خلالها الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات مرافق المتحف والأعمال الفنية المعروضة فيه، وتعرفن على دور الفن والثقافة في تعزيز التواصل بين الشعوب عبر العصور.