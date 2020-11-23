يسرا اللوزي.. في «سيدي جابر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تبدأ الفنانة يسرا اللوزي قريباً تصوير دورها في فيلم «سيدي جابر»، أمام مصطفى شعبان وعمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ونجلاء بدر، ومن إخراج أحمد عبدالباسط في أول تجربة إخراجية له.

تجسد اللوزي في الفيلم الذي كان يحمل من قبل عنوان «تصفية حساب»، شخصية فتاة رومانسية، تتعرض لظروف قاسية تجعلها تفكر في الانتقام من حبيبها، بعدما غدر بها وتزوج صديقتها.

من ناحية أخرى، تنتظر يسرا عرض فيلم «العنكبوت» أمام أحمد السقا ومنى زكي، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار دراما «الأكشن»، حول شخصية تاجر مخدرات.

«العنكبوت» يعيد اللوزي إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام، منذ شاركت عام 2017 في فيلم «شنطة حمزة» مع حمادة هلال.